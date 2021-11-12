«زي النهارده» وفاة المطرب الشعبى الارتجالى محمد طه 12 نوفمبر 1996

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«يا رايح فلسطين حوِّد على غزة.. تقعد مع أهل الكمال تكسب وتتغذى.. وسلم على يوسف حاكم قطاع غزة.. وقل له إحنا البواسل.. سيوفنا في قلب اليهود غازة» هذا بعض ما تغنى به المطرب الشعبى الارتجالى محمد طه المميز بجلبابه البلدى وطربوشه ومن خلفه وبين أعضاء فرقته صاحب المزمار الطويل، وطه مولود في طهطا في 24 سبتمبر 1922 ونشأ في عزبة عطا الله سليمان في سندبيس بقليوب، وتعلم في كُتّابهاكان طه يؤلف ويلحن ويغنى وجُنِّد في الجيش بالقاهرة فتعرف على مقاهى الحسين والسيدة زينب وغنى فيها وفى 1954 استمع إليه الإذاعيان طاهر أبوزيد وإيهاب الأزهرى في مقهى المعلم على الأعرج بالحسين فسجلا للإذاعة عددا من مواويله، ثم ضمه زكريا الحجاوى إلى فرقة الفلاحين للفنون الشعبية، واصطحبه الإذاعى جلال معوض إلى غزة للمشاركة في حفلة أضواء المدينة للاحتفال بالإفراج عن يوسف العجرودى حاكم غزة، وأجازه حسن الشجاعى في الإذاعة في 1956 ورفضت قيده نقابة الموسيقيين لأنه لا يحمل مؤهلاً، فتظلم وشكلت لجنة رأسها عازف الكمان أنور منسى لاختباره فغنى طه: «أنا في محكمة العدل أصل العدل للعادل..واسمع يا منسى أنا مش منسى وفى الكلام عادل.. وإذا حكمتم يكون الحكم بـ«العادل».. أنا اسمى عدل الكرام محمد أبوطه.. أبونفس عالية ما عمره في يوم ما وطاها..» ووافقت اللجنة على قيده إلى أن توفى» زي النهاره«في 12 نوفمبر 1996 تاركاً 8 أبناء أكبرهم صالح الذي ورث جمال الصوت عن أبيه.