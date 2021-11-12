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شقيق الزعيم يكشف عن حالته الصحية وفيلمه الجديد

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شقيق الزعيم يكشف عن حالته الصحية وفيلمه الجديد شقيق الزعيم يكشف عن حالته الصحية وفيلمه الجديد

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قال المنتج عصام إمام شقيق الزعيم عادل إمام، لبرنامج يحدث في الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة MBC مصر، إن الفنان الكبير عادل إمام بخير وبصحة جيدة ويعيش حياة الجد ويستمتع باللعب مع الأحفاد، ويقضي أوقات في القراءة والمُشاهدة، ويعيش حياة طبيعية جدًا.

وأضاف عصام إمام لبرنامج «يحدث في مصر»، أنه حدثت الكثير من التجاوزات خلال الأيام الأخيرة بانتشار الشائعات حول اعتزال الزعيم للفن، وان حالته الصحية حرجة، وأنه ترك القاهرة واتجه إلى الساحل ليجلس وحيدًا في غرفة، مؤكدًا أن كل هذه الأخبار لا أساس لها من الصحة.

وكشفت «إمام» عن فيلم جديد يدرسه حاليًا الزعيم «عادل إمام» يشارك فيه مع ابنه محمد إمام وإخراج رامي إمام.

المصرى اليوم

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