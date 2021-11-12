اليوم الجمعة .. قطع المياه عن مناطق في الجيزة والقليوبية والإسكندرية لمدة تصل لـ 6 ساعات

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإيقاف ضخ المياه عن خط مياه الشرب قطر ١٢٠٠ مم بمحطة مياه الشرب بإمبابة وذلك لتغيير محابس قطر ( ١٢٠٠مم- ٦٠٠ مم ) وربط خط قطر ٦٠٠ مم الجديد على الخط قطر ١٢٠٠ مم بميدان الشجرة لإستكمال أعمال غسيل الخط.

وتنوه محافظة الجيزة بأن الامر سوف ينتج عنه قطع مياه الشرب عن مناطق ( حى الوراق، حى شمال الجيزة، حى العجوزة، حى بولاق الدكرور) لمدة ٦ ساعات إعتبارا من الساعه ١٢ مساء اليوم الجمعة الموافق ٢٠٢١/١١/١٢ وحتى السادسة صباح يوم السبت الموافق ٢٠٢١/١١/١٣.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالإلتزام بالجدول الزمني المحدد للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتاثرة.

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والمنشأت العامة والخاصة بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع.

كما تقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتوفير سيارات محملة بالمياة النقية لأغراض الشرب للتوجه للمناطق المتأثرة عند الطلب على رقم طوارئ ١٢٥.

كما أعلنت محافظة القليوبية أنه سوف يتم قطع المياه عن مدينة كفر شكر يوم السبت القادم 13 / 11 / 2021 من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعه الواحده ظهرا وذلك لتطهير الخزان والغسيل الدوري، وتهيب الشركة بالسادة المواطنين بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع.

وأعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وقطع مياه الشرب عن 3 مناطق غرب المحافظة، بدء من الساعة الثامنة مساء الجمعة، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي، وسيجري قطع المياه عن مناطق «الدخيلة القبلية، الدخيلة الجبل، الدخيلة البحرية»، وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الصيانة الطارئة على خط 12 بوصة بمنطقة الدخيلة بجوار المدافن، وسوف تعود المياه فور انتهاء الصيانة.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين بتدبير إحتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الإنقطاع