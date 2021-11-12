زي النهاردة .. وفاة الفنان يونس شلبي 12 نوفمبر 2007

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فى المنصورة وفى 31 مايو 1949 ولد الفنان الكوميدى الراحل، ودرس بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وجذب الانتباه فى دور منصور فى مسرحية «مدرسة المشاغبين»، واشتهر بتقديمه شخصية الفتى الأهوج غير الناضج عقلياً فى كثير من مسرحياته، منها «العيال كبرت، وحاول تفهم يا زكى» وكان قد شارك بأدوار صغيرة فى نحو 77 فيلماً سينمائياً، وقام ببطولة عدد قليل من الأفلام التجارية، لكن أدواره الأكثر أهمية فى رأى النقاد كانت فى أفلام قام ببطولتها آخرون، منها (الكرنك) و(شفيقة ومتولى) و(إحنا بتوع الأتوبيس)، وكان آخر أدواره فى فيلم (أمير الظلام).

وقد شارك فى أكثر من 20 مسلسلاً تليفزيونياً منها (عيون) و(الستات ما يعملوش كده) و(أنا اللى أستاهل) إضافة إلى مسلسل الأطفال الرمضانى (بوجى وطمطم) على مدى سنوات، ثم قل نشاطه الفنى بسبب المرض، حتى توفى فى مثل هذا اليوم 12 نوفمبر 2007، وكان قد أجرى أكثر من عملية لزراعة شرايين فى ساقه وأخرى جراحة قلب مفتوح، وكان الأطباء قد أجروا له تغيير ثلاثة شرايين فى القلب، وكانت رحلة علاجه قد بدأت فى السعودية؛ حيث أجرى جراحة فى القلب وقد أجريت بنجاح، إلا أنه ما لبث أن تعرض لظروف صحية صعبة وزاد من متاعبه ارتفاع نسبة السكر فى الدم، وكانت زوجته قد أبدت استياءها من تجاهل الفنانين مرضه والظروف الصعبة التى يمر بها، وكانت أسرته اضطرت إلى بيع آخر ما يملك فى بلدته بالدقهلية، مسقط رأسه، للإنفاق على تكاليف علاجه، قبل أن تتكفل وزارة الصحة بها.