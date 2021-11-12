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سفير في أنجولا: تلقيت طلبات كثيرة من الأنجولين للتصوير مع صلاح

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سفير مصر في أنجولا: تلقيت طلبات كثيرة من الأنجولين للتصوير مع صلاح سفير في أنجولا: تلقيت طلبات كثيرة من الأنجولين للتصوير مع صلاح

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تحدث محمد صفوت السفير المصري في أنجولا عن ترتيبات بعثة منتخب ، والاستعدادات الأخيرة قبل مباراة.

وقال في تصريحات تليفزونية :«بعثة مصر مشرفانا في أنجولا، والبعثة لقت اهتمام كبير ومعاملة مميزة من قبل الانجوليين، وتم تسكين البعثة المصرية بفندق قريب من استاد المباراة، وتم استقبال البعثة كأنها منتخب بلدهم وليس منتخب منافس لهم».

وتابع :«قمت بحضور أول عشر دقائق من مران المتتحب أمس الخميس، مشيرا إلى أنه تلقى العديد من الاتصالات والطلبات من الانجوليين لالتقاط الصور مع محمد صلاح».

وأضاف: «اشيد برئيس البعثة المصرية واللاعبين ورئيس اتحاد الكرة، على التزامهم وانتظامهم، فهم مثال مشرف للجميع».

وأكمل :«ملعب مباراة اليوم، هو ملعب ١١ نوفمبر، وهو أكبر ملاعب سعته تصل ٣٠ ألف متفرج ، ولكن المباراة ستكون بحضور ١٢ ألف متفرج ، أقل من نصف سعة الاستاد، وذلك بسبب ظروف » .

واختتم السفير تصريحاته، أنه بالرغم من تذيل الانجولي ترتيب المجموعة، ولكن يجب أن نأخذ حذرنا ولا نستهون بالمنافس إطلاقا.

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات .

المصرى اليوم

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