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«نورهان» دخلت المستشفى لإزالة كيس دهني .. خرجت جثة هامدة ()

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«نورهان» دخلت المستشفى لإزالة كيس دهني .. خرجت جثة هامدة (فيديو) «نورهان» دخلت المستشفى لإزالة كيس دهني .. خرجت جثة هامدة ()

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روت أسرة الطفلة نورهان تفاصيل وفاة ابنتهما التي فارقت الحياة، إثر خطأ طبي خلال إجراء عملية جراحية بالمستشفى الجامعي بطنطا.
وقال والد الطفلة خلال لقائه مع مراسل برنامج «كلمة السر» على قناة صدى البلد «نورهان دخلت المستشفى الجامعي لإزالة كيس دهني في يدها، وفوجئنا بخروجها من العناية المركزة فاقدة الوعي تماما»، مشيرا إلى أن الممرضين شهدوا بأن أطباء التخدير والجراحة تشاجروا مع بعضهم بغرفة العمليات عقب وفاة الطفلة.


وقالت الأم كواليس العملية الجراحية باكية «الأطباء طلبوا مني الحديث مع ابنتي بعد العملية كي أساعدها على الإفاقة لكنه لم يحدث وفارقت الحياة»، مختتمة «عايزة حق بنتي».

المصرى اليوم

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