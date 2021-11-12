"الأرصاد" ينبه 7 مناطق : عوالق ترابية وضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية

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تشمل عددًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في الشرقية ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجازان وعسير والباحة وتبوك.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه للمنطقة الشرقية أنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والبطحاء وبقيق وسلوى، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للمنطقة الشرقية، ذكر المركز أن المنطقة تشهد استمرار حالة عوالق ترابية مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الجبيل والخبر والخفجي والدمام والظهران والقطيف والنعيرية ورأس تنورة وقرية العليا وتستمر حتى الساعة الـ 09.00 من صباح الجمعة .

ونبه المركز منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الرايس وينبع وينبع النخل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة تبوك أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الوجه وأملج وحقل وضباء ونيوم شرما، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة، بلجرشي والباحة والعقيق وبني حسن وفرعة عامد الزناد، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة جازان أيضًا ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وجازان وفرسان والحرث والدائر والريث والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد مكة المكرمة ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أضم والشفا والطائف والعرضيات والهدا وقيا وميسان، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة عسير ضبابًا مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البرك وأبها وأحد رفيدة والحرجة والنماص وبلقرن وتنومة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

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