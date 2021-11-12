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بطولة طبية.. فريق طبي ينقذ 4 مصابين في حادث مروري ببيشة

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بطولة طبية.. فريق طبي ينقذ 4 مصابين في حادث مروري ببيشة بطولة طبية.. فريق طبي ينقذ 4 مصابين في حادث مروري ببيشة
تصادف وجودهم بالموقع أثناء ذهابهم لمهمة عمل

بطولة طبية.. فريق طبي ينقذ 4 مصابين في حادث مروري ببيشة

نجح فريق طبي تابع لـ"صحة بيشة" في إنقاذ مصابين بعد تعرضهم لحادث انقلاب سيارتهم على طريق بيشة- رنية.

وصادف الفريق الطبي وقوع حادث انقلاب سيارة تقل أربعة شبان حيث قدموا لهم الإسعافات الأولية، بعدما أُصيبوا بإصابات متفاوتة حتى وصول سيارة الهلال الأحمر.

وقال شاهد عيان إنه شاهد طاقماً طبياً تابعاً لصحة بيشة يباشر أفراده بشكل سريع حادثاً مرورياً على طريق بيشة - رنية، حيث تصادف وجودهم أثناء ذهابهم لمهمة عمل بمزاد الجنوب للإبل، وتم عمل إجراءات الإسعافات الأولية للمصابين حتى وصول سيارات الهلال الأحمر، والذين نقلوا المصابين إلى مستشفى الملك عبدالله ببيشة لتقديم العلاج اللازم لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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