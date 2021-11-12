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أحمد ناجي: الشناوي لا يمكن مقارنته بأي حارس

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أحمد ناجي: الشناوي لا يمكن مقارنته بأي حارس أحمد ناجي: الشناوي لا يمكن مقارنته بأي حارس

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أكد أحمد ناجي مدرب حراس مرمى منتخب السابق، ونادي سموحة الحالي، أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، قيمة كبيرة في منتخب مصر، ولا يمكن مقارنته بحارس أخر، مهما كانت امكانياته قائلا: «الشناوي براند في أفريقيا».

وقال أحمد ناجي في تصريحات تليفزيونية : «الشناوي وأبوجبل كانا بعيدا عن مستواهما في القمة، وحزنت لعدم ضم الهاني سليمان للمنتخب في المعسكر الجاري رغم تقديمه لمستويات كبيرة».

وتابع: «منتخب مصر لا يعاني من أي مشاكل في مركز حراسة المرمى، ولدينا 10 حراس مرمى مؤهلين لانضمام للفراعنة».

ويلتقي منتخب مصر مع أنجولا، في تمام الساعة التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الخامسة للمجموعة السادسة المؤهلة للدور الأخير لتصفيات .

المصرى اليوم

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