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تركي آل الشيخ يوقع اتفاقية مع مجموعة «mbc»

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تركي آل الشيخ يوقع اتفاقية مع مجموعة «mbc» تركي آل الشيخ يوقع اتفاقية مع مجموعة «mbc»

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كشف المستشار تركي أل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه ، عن توقيع اتفاقية مع مجموعة «mbc»، لبث فعاليات وأحداث موسم الرياض، وعرض مجموعة من المسرحيات والأفلام المصرية والخليجية.

ونشر تركي أل الشيخ عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، لحظة توقيع العقود مع وليد إبراهيم، معلقًا :«اليوم وقعنا اتفاقية مع المجموعة العملاقة ‏mbc_group، مع أخي الغالي وليد البراهيم لبث أحداث وفعاليات موسم الرياض على منصة شاهد في قناة خاصة بالموسم تحت مسمى تخيل، وبشكل حصري في بعض الفعاليات والمسرحيات والحفلات».

المصرى اليوم

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