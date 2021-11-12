هاني شاكر يفاجئ جمهوره في الأوبرا ويغني ما يطلبه المستمعون

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حرص النجم هاني شاكر، على تلبية ما يطلبه المستمعون في حفله بمهرجان الموسيقي العربية، مساء الخميس، على خشبة مسرح النافورة، وطلب من الحضور أن يطلبوا الأغاني التي يفضلون سماعها منه، ومن الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي أن يتحملوه لإحداث تغييرات على البرنامج لإرضاء الجماهير.

وقال «شاكر»: «هاعملكم كوكتيل، اعملكم تشكيلة.. عاوزين حادق ولا حلو مازحا مع جمهوره، بحبكم، وطلبوا منه أغاني

نسيانك صعب أكيد، اديني قلبي تاني، كدة برده يا قمر، ليه يا قلبي ليه، وطلب من الحضور الغناء معه ليه يا قلبي، قائلا انتوا صوتكم حلو أوي«.

الحفل الذي رفع لافتة كامل العدد، وتم نفاذ تذاكره بالكامل.

وكشف هاني شاكر عن صور له أثناء الاستعدادات ما قبل انطلاق الحفل مباشرة، وصاحبه في الحفل فاروق يحيي المسؤول عن السوشيال ميديا الخاصة به، وحرص على التقاط الصور التذكارية مع عدد كبير من محبيه وجمهوره.