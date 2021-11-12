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محافظ الجيزة يتفقد شركة الجود للصناعات الغذائية بالواحات البحرية

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محافظ الجيزة يتفقد شركة الجود للصناعات الغذائية بالواحات البحرية محافظ الجيزة يتفقد شركة الجود للصناعات الغذائية بالواحات البحرية

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة الجود للصناعات الغذائية ، وهي شركة مساهمة مصرية سعودية تونسية تعمل في مجال التمور، وذلك في اطار حرص المحافظة علي دعم قطاع التمور بالواحات البحرية، ومتابعة نظم واليات التشغيل للشركات العاملة في ذلك القطاع، لتوفير وتهيئة المناخ الملائم للنجاح وزيادة الاستثمارات في مجال التمور، وذلك بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وحرص محافظ الجيزة علي تفقد مراحل العمل المختلفة والتي تشمل "الغسيل والتجهيز والتعبئة والتغليف"، معربا عن سعادته بوجود تلك المصانع العملاقة علي أرض محافظة الجيزة، والتي تنتج أجود التمور الموجودة، والتى تساهم في زيادة وتنمية الاستثمار وفرص العمل.

وأكد راشد على أن المحافظة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أوجه الدعم للشركات والمصانع الجادة التي تحرص علي توفير فرص عمل، بما يعود بالنفع علي المواطنين.

رافق المحافظ خلال الجولة السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن، والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد، والنائبة غادة علي عضو مجلس النواب، والدكتور صبري شاكر رئيس مركز الواحات البحرية ومدينة الباويطي، ومديري المديريات الخدمية.

المصرى اليوم

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