القبض علي 3 عاطلين بحوزتهم بانجو وقطعتين سلاح في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، مساء الخميس، القبض على 3 عاطلين وبحوزتهم 1.350 كيلو جرام من مخدر البانجو و2 قطع سلاح ناري.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى استهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها، وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، جاء ذلك بالتنسيق مع فرع الأمن العام بأسوان.