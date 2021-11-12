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هل ينتقل أشرف بن شرقي إلى اللأهلي؟ صحفي مغربي يجيب

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هل ينتقل أشرف بن شرقي إلى اللأهلي؟ صحفي مغربي يجيب هل ينتقل أشرف بن شرقي إلى اللأهلي؟ صحفي مغربي يجيب

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أكد عمر الشرايبي صحفي مغربي، أن أشرف بن شرقي يملك عرضين من بيراميدز، والنادى الأهلي، ولكنه يفضل عدم الانتقال للمارد الأحمر، بسبب جماهير نادى .
وقال الشرايبي في تصريحات لبرنامج «البريمو»،: «بن شرقي يرفض الانتقال إلى الأهلي بسبب ارتباطه الشديد مع جماهير نادى الزمالك، ولكنه يملك عرض أخر كبير، وعلاقته مع القلعة البيضاء انتهت نهائيا».


وأضاف: «بن شرقي مطلوب في أندية خليجية كبيرة بعد تألقه مع نادى الزمالك خلال المواسم الماضية، وننتظر الجلسة الأخيرة مع مسؤولي القلعة البيضاء».

المصرى اليوم

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