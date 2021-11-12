هل ينتقل أشرف بن شرقي إلى اللأهلي؟ صحفي مغربي يجيب

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أكد عمر الشرايبي صحفي مغربي، أن أشرف بن شرقي يملك عرضين من بيراميدز، والنادى الأهلي، ولكنه يفضل عدم الانتقال للمارد الأحمر، بسبب جماهير نادى الزمالك.

وقال الشرايبي في تصريحات لبرنامج «البريمو»،: «بن شرقي يرفض الانتقال إلى الأهلي بسبب ارتباطه الشديد مع جماهير نادى الزمالك، ولكنه يملك عرض أخر كبير، وعلاقته مع القلعة البيضاء انتهت نهائيا».



وأضاف: «بن شرقي مطلوب في أندية خليجية كبيرة بعد تألقه مع نادى الزمالك خلال المواسم الماضية، وننتظر الجلسة الأخيرة مع مسؤولي القلعة البيضاء».