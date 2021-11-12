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محمد شبانة: سيد عبد الحفيظ مهدد بالإيقاف

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محمد شبانة: سيد عبد الحفيظ مهدد بالإيقاف محمد شبانة: سيد عبد الحفيظ مهدد بالإيقاف

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أكد الإعلامي محمد شبانة، أن عصام عبدالفتاح رئيس لجنة الحكام ينتظر العودة من تونس، لتجهيز مذكرة سيقدمها إلى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية التي تدير اتحاد الكرة ضد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، وذلك بسبب تصريحاته لأحد البرامج التليفزيونية، والذي تحدث فيها عن التحكيم المصري.

وقال محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية، إن عصام عبدالفتاح، طلب من بعض أعضاء لجنة الحكام نسخة من الحوار الخاص بسيد عبدالحفيظ، لإرفاقة بالمذكرة بعد الاستماع إليه، خاصة أن عصام يتواجد تونس حاليا.

وتابع :«يعود سبب تفكير عصام عبدالفتاح، بتقديم مذكرة ضد عبدالحفيظ، لأنه يرى أن مدير الكرة بالأهلي، قد قام بالسخريه من تصريحات الحكم محمد عادل، بسبب لفظ الاحتواء، وتضمنت تصريحاته على السخرية من منظومة التحكيم».

كما أوضح شبانة أن اللجنة المؤقتة لنادي تُجهز لإرسال خطاب رسمي إلى النادي الأهلي لشكوى تصريحات سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق.
وواصل :«مسئولو الزمالك في حالة من الغضب بسبب تصريحات سيد عبدالحفيظ في أحد البرامج بالأمس، والتي تضمنت سخرية من الزمالك بصورة كبيرة، واللجنة المؤقتة ستهدد بشكل واضح في خطابها للخطيب أنه حال تكرار الأمر سيتم وقف التعامل مع الناديين بشكل كامل».

المصرى اليوم

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