★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تظهر خلاله إحدى السيدات تدعى قيام رجال الشرطة بإقتحام منزلها بالدقهلية، وإتهام زوجها في قضية مخدرات دون وجه حق.

قالت الداخلية في بيان اليوم الجمعة : «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن مقطع فيديو تزعم خلاله إحدى السيدات قيام قوة من وحدة مباحث مركز شرطة أجا بمديرية أمن الدقهلية بإقتحام منزلها وضبط زوجها وسرقة قرطها الذهبى ومبلغ مالى وهاتفى محمول، مدعيةً محاولة أحد أفراد القوة التحرش بها، وتحرير محضر مخدرات لزوجها دون وجه حق».

وأضافت : «بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله بمقطع الفيديو من إدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ (2) الجارى عقب تقنين الإجراءات تم ضبط شخصين «لأحدهما معلومات جنائية» حال قيامهما بترويج المواد المخدرة «الهيروين» بدائرة المركز (لأحد الأشخاص زوج السيدة المشار إليها بمقطع الفيديو) بقصد الإتجار حيث ضبط بحوزة الشخصين (20 لفافة من الهيروين المخدر – مبلغ مالى- سلاح نارى «فرد خرطوش» وعدد من الطلقات ودراجة نارية وهاتفى محمول وبحوزة زوج السيدة المشار إليها 100 لفافة من الهيروين المخدر، وكمية من مخدر الآيس، وهاتف محمول ومبلغ مالى ودراجة نارية».

وتابعت : «وبمواجهتهم اعترفوا بالإتجار في المواد المخدرة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض على النيابة العامة، قررت حبسهم على ذمة التحقيقات».