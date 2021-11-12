★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«أبويا رباني بالمال الحلال ولا أقبل أن بنتى تأكل مال حرام».. بهذه الكلمات روى شهاب عبدالصادق 28 عاما، والحاصل على بكالوريوس حاسبات ومعلومات، ويعمل سائق على سيارة مواد غذائية، من مدينة سمسطا التابعة لمحافظة بنى سويف، قصة عثوره على 600 ألف جنيه، ورفضه الحصول على مكافأته، مكتفيا بدعاء من صاحب المبلغ له، ولنجلته.

وأضاف شهاب عبدالصادق لـ«المصري اليوم»، أنه أثناء عودته بسيارة العمل على طريق سمسطا الزراعى، سمع صوتا في عجلة السيارة الخلفية فتوقف بالسيارة على جانب الطريق، لاصلاحها، وفوجئ بكيس أسود، وعندما فتحه وجد بداخله المبلغ المالى الكبير، فأخذه معه في السيارة، ثم بعد ذلك فتح صفحته على فيس بوك، وكتب بوست بعثوره على مبلغ مالى وكتب رقم تليفونه، وبدأت الاتصالات تنهال عليه من بعض المتابعين اللى يقول أنا راحت منى 5000 جنيه، وأخر يقول 10 ألاف جنيه إلى أن اتصل به مواطن من عزبة نصر بسمسطا، وقال له إنه فقد 600 ألف جنيه سقطوا منه من أعلى دراجة بخارية، وأعطاه «أمارة» موجودة داخل الكيس ورقة مكتوب فيها أنه اشترى لابن عمه منزل وباقى المبلغ 600 ألف جنيه، وعلى الفور أعطيت له عنواني في سمسطا، وجاء إلى المنزل ليستلم المبلغ.

وقال شهاب إن صاحب المبلغ، عرض على مبلغ 60 ألف جنيه، مقابل إعادة المبلغ، إلا أنني رفضت وطالبت منه الدعوة لي ولأبنتي البالغة من العمر 7 أشهر.

وأضاف شهاب أن المبلغ ظل معي لمدة 90 دقيقة فقط، وهي المدة ما بين كتابتي للبوست على صفحتى الشخصية على فيس بوك، وبين اتصال «صاحب المبلغ» ويعلم الله أن الـ90 دقيقة، كانت هما كبيرا على قلبي لرغبتى في عودة المبلغ إلى صاحبه لآن والدي رباني على المال الحلال، وأنا عمرى ما أكل بنتي رقية مال حرام، مشيرا إلى أنه متزوج حديثا ويعيش في شقة بالايجار ولم يعمل بالمؤهل الدراسي كمهندس برمجيات، وعملت سائقا في شركة للمواد الغذائية، والحمد لله أنا راضى بما قسمه الله لي ولأسرتى، وسعيد بتكريم رئيس المدينة لي ولأسرتى.