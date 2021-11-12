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وصل الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى القاهرة قادمًا من الإمارات بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها في الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يقود المدير الفني تدريبات الفريق اليوم الجمعة المقرر لها في الخامسة مساءً، على ملعب عبداللطيف أبورجيلة، عقب انتهاء الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين لمدة 6 أيام عقب مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يتجمع اللاعبون في مقر النادي في الرابعة عصرًا، على أن يؤدي الفريق تدريبات بدنية وإطالات في الرابعة والنصف قبل خوص التدريبات الجماعية.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، والتي ستقام باستاد الإسماعيلية.