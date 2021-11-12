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قال النائب أيمن أبو العلا، مقدم مشروع قانون المسؤولية الطبية، إنه يجب تفعيل القانون رقم 206 لسنة 2017 لتنظيم الإعلان عن الخدمات الطبية.

وأضاف أيمن أبو العلا خلال لقائه مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أنه في السابق لم يكن الطبيب يستطيع وضع يافطة على العيادة دون موافقة النقابة.

وتابع مقدم مشروع قانون المسئولية الطبية أن قانون 2017 ينظم الإعلان عن الخدمات الطبية والإعلانات، موضحا أن القانون صدر واعتمده الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكن اللائحة التنفيذية لم تصدر حتى الآن.

وأردف أيمن أبو العلا، أن القانون يجعل المركز العلمي يتعرض للسجن حال بيع أي منتجات بدون ترخيص: «الإعلانات الطبية المضللة زي خس 90 كيلو في 90 يوم جريمة».