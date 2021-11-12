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ضبط 120 طربة حشيش مع عنصرين من العناصر الإجرامية في البحر الأحمر

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ضبط 120 طربة حشيش مع عنصرين من العناصر الإجرامية في البحر الأحمر ضبط 120 طربة حشيش مع عنصرين من العناصر الإجرامية في البحر الأحمر

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تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن البحر الأحمر نشاط 2 عنصر إجرامى، أحدهما له معلومات جنائية) تخصصا في الإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر مسرحاً لمزاولة نشاطهما غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول الغردقة بالبحر الأحمر، وبحوزتهما 120 طربة لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلو جرام ومبلغ مالي و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات ، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ مليون و200 ألف جنيه تقريباً، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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