«قولت ليها هجس نبض ايدك».. أول تعليق من محمد نجاتي على تسببه في طلاق منة عرفة

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تردد عدة أنباء خلال الساعات الماضية، أن سبب انفصال الفنانة الشابة منة عرفة عن زوجها الفنان الشاب محمود المهدي قبل عودتهما، كان بسبب مشهد بمسلسل «فيلا 101» جسدته منة مع محمد نجاتي.

وقال «نجاتي» في اتصال هاتفي ببرنامج «et بالعربي»: «كل الحكاية إن أنا بعمل مسلسل فيلا 101، ومعايا منة عرفة وهي عاملة دور أختي وأنا دكتور أمراض نسا في المسلسل، في مشهد في المسلسل وهي بيغم عليها وأنا بشيلها فرفضت منة أنها تتشال قولتلها أنا معنديش مشكلة إنى أشيلك أو مش أشيلك إحنا في النهاية بنمثل مشهد مطلوب مننا وأنتي أصلاً أختي في الحقيقة وحصلت مشكلة فاقولت لهم متعلموش المشهد دا».

وأضاف: «فالمشهد التاني أنا المفروض دكتور أمراض نسا وأختي بيغم عليها فأنا بكشف عليها، بعد كدا بكتشف أنها حامل هكشف عليها إزاي من غير ماجس النبض، فاقوت ليها هجس نبض أيدك، فاقلتلي مش هينفع برضوا، فا أنا هنا عملت مشكلة مش معقول بقى أنتي مش عايزة حد يلمسك خلاص متنزليش من البيت أصلا ومتمثليش».

يذكر أن منه عرفة أعلنت انفصالها عن زوجها محمود المهدي عبر منشور على انستجرام، كذلك قال المهدي إن أسباب الانفصال تعود لأنه رجل شرقي وصعيدي ومن ثم تراجعا وأعلنا عودتهما مجددًا.