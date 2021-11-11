محسن منصور : دخلت التمثيل بسبب حبي وعشقي لفتاة

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

أقام مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي في دورته السادسة، مؤتمرًا صحفيًا للفنان محسن منصور أحد مكرمي الدورة السادسة ليتحدث عن تجربته الفنية.

وأدار اللقاء الكاتب الصحفي والمخرج جمال عبدالناصر، بحضور عدد من نجوم وضيوف المهرجان ومنهم: الفنان أحمد صيام، المخرج عصام السيد، الفنانة أمل الدباس، الدكتورة شادية زيتون، والدكتورة رانيا فتح الله، والدكتور جمال ياقوت، والدكتورة عبير فوزي والدكتور مدحت الكاشف والفنان التونسي منير العرقي والفنان هاني كمال والسيناريست سيد فؤاد .

وقال الكاتب الصحفي جمال عبدالناصر: محسن منصور ممثل من طراز خاص وله أسلوب مميز في الأداء، وأول وقوف له على المسرح كان مع المخرج الكبير جلال الشرقاوي، والتحق بورشة استديو الممثل مع النجم محمد صبحي لفترة، وله العديد من الأعمال المسرحية في مسرح الدولة والمسرح الخاص، بجانب أعماله السينمائية والتليفزيونية .

من جانبه، قال الفنان محسن منصور: أنا محظوظ وسعيد ولي الشرف لتواجدي بينكم، فلحظة التكريم بالنسبه للفنان هي تتويج لمشواره وأعماله وتؤكد لك أنك تسير في الطريق الصحيح كما تعطيك دافع أن تكمل المسيرة الفنية التي بدأتها، وبالمناسبة لم يكن طموحى وأنا صغير أن أصبح ممثلا، فمنذ صغرى وعلمنى والدى أن أعمل فأول عمل لى وأنا في الصف الرابع الابتدائى كان خراطة، وعملت في أشياء أخرى كثيرة، وفى الثانوية العامة كنت ألعب كرة القدم في مركز شباب عابدين وحينها أعجبت بفتاة إعجابا شديدا، وعلمت بالتحاقها بفريق التمثيل في مركز الشباب فعلي الفور التحقت أنا الآخر وبدأت في التمثيل ووجدت استحسان الكثير في كل عمل أقدمه.

وأضاف محسن منصور: التحقت بعدها بكلية الآداب قسم التاريخ وعملت بمسرح الجامعة وبعد انتهائى التحقت على الفوز بالمعهد العالي للفنون المسرحية وأتذكر بعد انتهاء الاختبار وكان في اللجنة دكتور جلال الشرقاوي وكرم مطاوع وغيرهم وجدت جلال الشرقاوي يهمس في أدنى «تعالي النهارده الساعة 8 مسرح الفن»، وبدأت مسيرتى الفنية بجانب الدراسة، إلى أن حدث لى ظرف وأنا في الصف الثالث بالمعهد وأصيبت أختى بحادثة في دولة الإمارات أدت لفقدان مؤقت للذاكرة، فتركت كل شيء وسافرت لها لمدة ست سنوات.

وتابع محسن منصور: بعد انتهاء تلك المدة عدت وأكملت المعهد وكان لأصدقائي الفضل الكبير فمنهم النجم ماجد الكدوانى والفنان محمد رضوان، وأصبحت الأول على الدفعة في السنة الثالثة والرابعة من المعهد، بالإضافة لدور زوجتى التي كانت مؤمنة بى وتدفعنى دائما للأمام، وهذه أول مرة بحياتى احكى تلك الأشياء التي دوما افتخر بها وأتشرف بتجربتي.

وعن بعده عن المسرح قال: الحقيقة أحيانا عندما يعرض على أدوار في المسرح وتكون غير مناسبة لى، أو لما وصلت له، وإذا وجدت مخرج جيد أجد النص ليس جيدا، والعكس، وفى العموم أنا سعيد بكل العروض المسرحية التي عملت بها والمخرجين والفنانين العظماء الذي عملت معهم في المسرح.