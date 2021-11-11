«بدأت تحرك إيديها».. أسرة سهير البابلي تعلن تطورات حالتها الصحية

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كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة القديرة سهير البابلي عن اَخر تطورات حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية شديدة مؤخرا تسببت في دخولها العناية المركزة بأحد المستشفيات.

وقال «طعيمة» لـ «المصري اليوم» إن «حالة الحاجة سهير البابلي في تحسن وبدأت اليوم في تحريك يديها بعد أن فتحت عينها خلال الفترة الماضية»، مؤكدًا أن الأطباء قللوا نسبة الاعتماد على التنفس الصناعي.

وأضاف: «الحمد الله هي بخير، والحاجة أفاقت، بعدما كانت في شبه غيبوبة، وقولنا نقرأ لها الرقية الشرعية وفعلًا عملنا كدة، وفوجئنا بعدها أن الحاجة سهير البابلي تفتح عينيها لكن مش بتتكلم خالص».

وتابع: «مازالت تحتاج دعوات جمهورها ومحبيها فقد قدمت مسيرة فنية مهمة، أفادت منها المجتع وتم ترجمة بعض أعمالها إلى 18 لغة حول العالم».

كانت نيفين الناقوري، ابنة الفنانة سهير البابلي، قالت إن والدتها أصيبت بجلطة ومياه على الرئة، حيث تم وضعها على جهاز الأكسجين، ولا يمكن سحب الجهاز حاليا بسبب المياه المتكونة على الرئة.

وأشارت «الناقوري»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «الحكاية» عبر فضائية «إم بي سي مصر»، مساء السبت، إلى أن والدتها أصيبت بهبوط سكري شديد منذ شهر وهو ما سبب لها هذه المتاعب حاليا، مضيفة: «أمي حمولة وصبورة وقوية»، لافتة إلى أن الفيديو الذي انتشر لوالدتها مؤخرا ليس جديدا.

وأعربت عن استيائها من الشائعات المنتشرة عن حالة سهير البابلي، قائلة: «كمية شائعات لا أساس لها من الصحة.. أنا بحاوط على أمي»، لافتة إلى أن والدتها تنظر لها بعينيها ولا تتحدث، معلقة: «كلامها بعينيها بيوصلني»، وتحصل على مسكنات ومهدئات.

وناشدت ابنة سهير البابلي المصريين الدعاء لها، قائلة: «عايزة كل الناس تدعي لها.. مشكلتنا هي المياه على الرئة، نفسي أمي تتنفس بشكل طبيعي».