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ظاهرة مقلقة.. استشاري نفسي: زيادة ملحوظة في تعاطي المخدرات بين ربات البيوت

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ظاهرة مقلقة.. استشاري نفسي: زيادة ملحوظة في تعاطي المخدرات بين ربات البيوت ظاهرة مقلقة.. استشاري نفسي: زيادة ملحوظة في تعاطي المخدرات بين ربات البيوت

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أكد الدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن عدد المدمنين في حوالي 6 ملايين شخص ونسبته 6% من تعداد السكان في مصر، موضحا أن النسبة مقاربة من الوضع في الولايات المتحدة وبريطانيا ومقاربة للنسب العالمية لباقي دول العالم.

وأضاف الدكتور إيهاب الخراط، خلال حواره ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن الظاهرة المقلقة في تعاطي المخدرات في مصر هي صغر سن بداية التعاطي وانتشارها وسط الأحياء الفقيرة والعمال الحرفيين، فضلا عن وجود زيادة ملحوظة في نسبة تعاطي المخدرات بين ربات البيوت.

أوضح الدكتور إيهاب الخراط، استشاري الطب النفسي وعلاج الإدمان، أن أسباب انتشار الإدمان رخص بعض المخدرات المنتشرة حاليا مما أدى لزيادة المدمنين، لافتا إلى أن 45% من الشباب في مصر تعاطوا المخدرات ولو مرة واحدة حيث أن حب المغامرة والتجريب أحد أكبر دوافع ادمان المخدرات، بينما الحشيش لا يزال الملك بين أصناف المخدرات في مصر.

المصرى اليوم

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