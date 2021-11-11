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بالأسماء.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية الجمعة

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بالأسماء.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية الجمعة بالأسماء.. قطع مياه الشرب عن 3 مناطق في الإسكندرية الجمعة

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أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، الخميس، قطع المياه عن 3 مناطق غرب المحافظة، بدء من الساعة الثامنة مساء غد الجمعة، وذلك بسبب أعمال صيانة بخط مياه رئيسي.

وأوضحت الشركة في بيان، الخميس، أنه سيجري قطع المياه عن مناطق «الدخيلة القبلية، الدخيلة الجبل، الدخيلة البحرية»، وذلك لحين انتهاء أعمال الصيانة.

ولفت البيان إلى قطع المياه عن المناطق المذكورة بسبب أعمال الصيانة الطارئة على خط 12 بوصة بمنطقة الدخيلة بجوار المدافن، وسوف تعود المياه فور انتهاء الصيانة.

وناشدت الشركة المواطنين تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح.

المصرى اليوم

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