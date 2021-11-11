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كيف واجه جهاز حماية المستهلك ظاهرة الأوفر برايس لضبط السيارات

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كيف واجه جهاز حماية المستهلك ظاهرة الأوفر برايس لضبط أسعار السيارات كيف واجه جهاز حماية المستهلك ظاهرة الأوفر برايس لضبط السيارات

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كشف علاء السبع، عضو الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، الإجراءات التي اتخذها جهاز حماية المستهلك لمواجهة ظاهرة الـ«أوفر برايس».

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري، ببرنامج «كلمة السر» على قناة «صدى البلد» إن «سعر السوق يتحدد بناء على العرض والطلب، وجهاز حماية المستهلك ألزم التاجر بتحديد سعر كل قطعة بالسيارة ومواصفات العربات المعروضة بالمعرض»، مشيرًا إلى أن قرار حماية المستهلك يواجه التهرب من الضرائب.

وأضاف «سيتم تحديد سعر السيارة لكل قطعة معروضة، على غرار ما يحدث في السوبر ماركت مع مختلف السلع المعروضة»، معلقًا أنه «لو معجبش المشتري السعر المكتوب على السيارة، يروح مكان تاني».

المصرى اليوم

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