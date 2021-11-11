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رسميًا.. بدء إخراج 300 مرتزق من ليبيا

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رسميًا.. بدء إخراج 300 مرتزق من ليبيا رسميًا.. بدء إخراج 300 مرتزق من ليبيا

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أعلنت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ممثلي القيادة العامة للجيش الليبي، اليوم الخميس، البدء في إخراج 300 مرتزق أجنبي متواجدين في مناطق سيطرة الجيش الوطني الليبي بقيادة القائد العام المشير خليفة حفتر.

وقالت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في بيان صحفي: «انطلاقًا من حرص اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 على تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار في 23/10/2020، في جنيف، قررت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية إخراج عدد 300 فرد من المرتزقة المقاتلين الأجانب كدفعة أولى».

وأكدت أنه: «سيتم التنسيق المباشر مع بعثة الأمم المتحدة أثناء عملية نقل المقاتلين إلى دولهم وبمراعاة كافة المحاذير والأوضاع الأمنية وذلك بالتنسيق مع هذه الدول لتحقيق السلام والاستقرار في ليبيا ودول الجوار».

وأضاف البيان أن: «ذلك يأتي حرصا من القيادة على السيادة الوطنية والأمنية للأراضي الليبية ولطلب القيادة الفرنسية للقيادة العامة بشأن إطلاق مبادرة عملية لإخراج دفعة أولى من المرتزقة والمقاتلين الأجانب والمتواجدين في مناطق سيطرة القوات المسلحة العربية الليبية وذلك كاستثناء من شرط الخروج المتزامن والمتوازن الذي تم الاتفاق عليه بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في خطتها لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا».

وأشارت اللجنة العسكرية 5+5 إلى أن «ذلك يأتي دعمًا من القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية وتحفيزها لأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، على المضي قدما بخطوات شجاعة تحفظ كرامة الوطن والمواطن وحتى تتحرر كافة الأراضي الليبية بعزيمة أبناء الوطن».

المصرى اليوم

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