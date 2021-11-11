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مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوقع بروتوكولات تعاون مع اليونان وألبانيا وجورجيا

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مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوقع بروتوكولات تعاون مع اليونان وألبانيا وجورجيا مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي يوقع بروتوكولات تعاون مع اليونان وألبانيا وجورجيا

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أقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، برئاسة الفنان والمخرج مازن الغرباوي، بروتوكولات تعاون مع اليونان وألبانيا وجورجيا، كخطوة في تطوير العلاقات الثقافية والمسرحية بين البلاد.

وشهد المؤتمر الذي أداره د. مصطفى سليم،قبل حفل ختام المهرجان توقيع بروتوكولات تعاون بين رئيس المهرجان مازن الغرباوي، وإدموند هيومارى من ألبانيا، سيسي بابا أثانسيو من اليونان، تينجز خوخايا من جورجيا.

فعاليات مهرجان شرم الشيخ للمسرح

من جانبه عبر إدموند هيومارى عن سعادته بالتعاون، موضحاً أن ألبانيا بها مهرجانين فقط للمسرح، كما أعلن عن نيته في القيام بعمليات التبادل الفني بين المهرجانين خلال السنوات المقبلة، بينما أكد تينجز خوخايا أن البروتوكول يسعى لفتح جسور التعاون الفني بين البلدين وجورجيا.

وأشارت سيسي بابا أثاناسيو إلى أن البروتوكول خطوة جديدة ومميزة للتعاون بين بلدين لهما تاريخا عريقا من حيث الحضارة والفن.

المصرى اليوم

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