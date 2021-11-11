وزيرة الثقافة تتفقد آثار الحريق بمسرح الجزويت (صور)

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تفقدت الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، آثار الحريق الذي نشب بمسرح ستوديو ناصيبيان الملحق بجمعية النهضة العلمية والثقافية بمقرها في شارع المهراني بالفجالة «جزويت القاهرة»، والذي أدى لتدمير محتوياته وذلك بحضور المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، والمخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية، والفنان اسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، والمخرج هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وعدد من الفنانين والمهتمين بالشأن الثقافي.

أكدت عبدالدايم على الأهمية التاريخية لمسرح الجيزويت ودوره الفعال والإيجابي في الحركة الثقافية، حيث شهدت أروقته ميلاد أهم الأعمال الفنية المصرية، معربة عن أسفها لتدمير المسرح، مؤكدة أن مساندة القطاعات الثقافية المستقلة يعد نموذجًا لتكاتف هيئات الدولة الرسمية مع مؤسسات المجتمع المدني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقالت إن وزارة الثقافة حريصة على تقديم كافة اشكال الدعم لإعادة احياء المسرح واستكمال دوره التنويري، من خلال تفعيل العديد من المبادرات منها التنسيق لإقامة حفل بدار الأوبرا المصرية يتم تخصيص إيراداته لصالح المسرح واقترحت اسم الموسيقار الكبير عمر خيرت لاحيائه معربة عن ثقتها الكاملة في موافقته لإيمانه الكبير بقيمة هذه المشاركة البناءة.

كما وجهت باتخاذ الإجراءات المتعلقة بالموافقة على دعم الجمعية ماليا بتوفير الإقامة وتذاكر الطيران الخاصة بوفود المدربين الأجانب القادمين لتدريس الفنون لأبنائها.

ووجهت الوزيرة أيضا بتذليل كافة العقبات اللازمة لدعم الجمعية والمسرح بالمعدات والتقنيات اللازمة من خلال قطاعات الوزارة، ووجهت أيضا بسرعة اتخاذ صندوق التنمية الثقافية لإجراءات تفعيل بروتوكول تعاون يسمح بتقديم الدعم المالي واللوجيستي على النحو الأمثل، إلى جانب ضرورة بدء الجهاز القومى للتنسيق الحضاري في وضع استراتيجية تستهدف الحفاظ على تاريخ الشارع الكائن به مقر الجمعية ومحيط المكان، بالاضافة إلى استضافة كافة قطاعات الوزارة بقاعاتها ومسارحها للأنشطة والفعاليات التي تقوم بها الجمعية واستقبال قصور الثقافة لكافة فعالياتها بالقاهرة أو بالمحافظات المختلفة، وأبدت استعدادها لمناشدة عدد من رجال الاعمال للمساهمة في تقديم الدعم اللازم.

من جانبه قال الأب وليم سيدهم اليسوعي رئيس الجمعية إن زيارة وزيرة الثقافة لمسرح ستوديو ناصيبيان الذي توقف عن رسالته بسبب الحريق تكريم للمؤسسات الفنية في المجتمع المدني، مؤكدا أنه برهان على جدية الدولة ووزارة الثقافة في مساندة المبدعين، مضيفا أن المسرح يمثل جزء من تاريخ مصر الفني والثقافي، مشيرا إلى أن الخسائر قدرت بأكثر من 5 مليون جنيه، وإعادة البناء ستصل إلى أكثر من 7 مليون جنيه مصري، وجمعية النهضة (جيزويت القاهرة) تعمل جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة المعنية بالثقافة منذ أكثر من 24 عامًا، في نشر الوعي والثقافة في ربوع مصر.

وأضاف الأب وليم، إلى أنه تم توقيع بروتوكول تعاون مع نقابة المهن السينمائية التي قامت بوضع أول لبنة في إعادة البناء، كما تم استقبال نخبة من المثقفين والإعلاميين وأحد أعضاء مجلس النواب الذين حضروا للتضامن مع الجمعية، هذا إلى جانب بروتوكولات تعاون مع جامعة الأقصر، ومكتبة مصر بالأقصر، وهيئة قصور الثقافة، وتابع أن جمعية النهضة العلمية والثقافية (جزويت القاهرة) كمجتمع مدني وعلى غرار ما فعله ويفعله جيشنا الوطني الباسل ضد الإرهاب وفتحت أبوابها لكل المصريين والشباب منهم، لممارسة مختلف الفنون، مختتما حديثه بعرض بعض المطالب المُلحة لإصلاح ما أفسده الحريق وإعادة تشغيل المسرح.