تكريم محسن منصور وسامح بسيوني ومحمد عبدالرحمن بختام شرم الشيخ للمسرح

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كرم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي في دورته السادسة دورة «سميحة أيوب» خلال حفل ختامه الذي أقيم على مسرح قصر ثقافة شرم الشيخ، بعض الشخصيات الفنية الشابة وهم، الفنان محسن منصور، والفنان والمخرج سامح بسيوني، باعتباره أفضل شخصية مسرحية شابة، والفنان محمد عبدالرحمن.

حضر حفل الختام سيدة المسرح العربي سميحة أيوب، التي انطلقت الدورة باسمها وشاركت في تكريم الفنانين مع المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان، واللواء عبدالفتاح نائبا عن المحافظ، وحضر حفل الختام كل من الفنانة إلهام شاهين، الفنان محمد عبدالرحمن، الفنانة لقاء الخميسي، الفنان طارق صبري، وعدد من الفنانين والمسرحيين العرب والمصريين والأجانب، وبدأ حفل الختام بفيلم تسجيلي يضم مقتطفات من فعاليات وعروض الدورة السادسة من المهرجان.

وقال المخرج مازن الغرباوي رئيس المهرجان خلال كلمته: حققنا الكثير من الأحلام والطموحات ومازال هناك الكثير أتمنى أن نحققه خلال الدورات المقبلة، كما تقدمت الدكتورة إنجى البستاوى مدير المهرجان بالشكر لكل لجان المهرجان، وأكدت أن كل شخص موجود بالمسرح هو داعم للمهرجان وجزء منه.

‎يذكر أن الدورة السادسة من مهرجان شرم الشيخ الدولى للمسرح الشبابي تحمل اسم الفنانة الكبيرة سميحة أيوب، وهي أيضًا الرئيسة الشرفية للمهرجان، ورئيس اللجنة العليا الفنان الكبير محمد صبحي ويقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وانطلقت الدورة السادسة من المهرجان يوم 6 نوفمبر 2021 بمدينة شرم الشيخ واختُتمت مساء الخميس.