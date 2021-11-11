رئيس الوزراء الإسرائيلي: نقاتل عدوا واضحا هو الإسلام المتشدد

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اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، إيران بأنها تسعى للهيمنة على العالم من خلال «التطرف الإسلامي».

جاءت تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية، اليوم الخميس، خلال القمة السنوية السابعة للإعلام المسيحي الذي تعقده مؤسسة الصحافة الحكومية، بحسب صحيفة «جيروزاليم بوست».

وقال بينيت في رسالة مسجلة مسبقا أذيعت خلال المؤتمر الافتراضي: «هنا في إسرائيل، نحن نقاتل عدوا واضحا للغاية، إسلام راديكالي متشدد».

وأضاف: «الإرهاب الذي يبدأ في طهران يسعى لتدمير إسرائيل والهيمنة على العالم، ودفعه إلى هاوية مظلمة».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن: «الناس لا ينبغي أن يقتلوا أو ينشروا الحرب والكراهية باسم إله الحياة والسلام والحب».