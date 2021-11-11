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وزير التعليم يتجاهل الانتقادات الموجهة لـ منهج رابعة ابتدائي : «أفضل منهج في »

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وزير التعليم يتجاهل الانتقادات الموجهة لـ منهج رابعة ابتدائي : «أفضل منهج في مصر» وزير التعليم يتجاهل الانتقادات الموجهة لـ منهج رابعة ابتدائي : «أفضل منهج في »

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني: «إن سنة رابعة ابتدائي استمرارية لبناء شيء بدأناه في 2018، مشيرًا إلى أن كل الأطفال الذين التحقوا بالتعليم منذ ذلك التاريخ يدرسون منهج الجديد المختلف تمامًا عما سبق، ويتم بناؤه بمئات الخبراء من داخل مصر وخارجها».

وتابع شوقي في مداخلة هاتفية لبرنامج مصر جديدة الذي تقدمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc: «رابعة ابتدائي أفضل المناهج في نظامنا، ونحاول تحضير جيل بمهارات لا تختلف عمن يولودن في سنغافورة واليابان وفنلندا، وهذا المنهج لاقى إعجاب دوليًا واسع النطاق».

واختتم وزير التربية والتعليم قائلا: «المشكلة في مصر، أن الكثير من الناس يهتم بالنجاح وليس بفكرة التعلم، ونظام التعليم الجديد أول 3 سنوات ليس بها امتحانات ورابعة ابتدائي استمرارية طبيعية ولكن بها شكل من أشكال التقييم منها تقييم على عمل الطالب في كتاب المدرسة وآخر في امتحانات صغيرة».

المصرى اليوم

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