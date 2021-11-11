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رغم وصولنا لذروة الموجة الرابعة.. الصحة تعلن بشرى سارة عن «متحورات جديدة لـ كورونا»

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رغم وصولنا لذروة الموجة الرابعة.. الصحة تعلن بشرى سارة عن «متحورات جديدة لـ كورونا» رغم وصولنا لذروة الموجة الرابعة.. الصحة تعلن بشرى سارة عن «متحورات جديدة لـ كورونا»

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قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه اعتبارا من الاثنين المقبل الموافق 15 نوفمبر لن يسمح لأي موظف لم يتلق اللقاح المضاد لفيروس كورونا بالدخول لمكان عمله، وبداية من 1 ديسمبر المقبل لن يُسمح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح.

وأضاف خالد مجاهد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد ميري ببرنامج «كلمة السر» المذاع على قناة صدى البلد، أنه يجري تطعيم أكثر من نصف مليون مواطن يوميا، وهناك مبادرة على مستوى محافظات الجمهورية بالتعاون مع حزب مستقبل وطن للتوسع في عملية إتاحة اللقاحات بشكل مكثف والتسجيل الفوري والحصول على اللقاح في نفس الوقت تيسيرا على المواطنين.

وأردف المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن هناك أيضا مراكز تسجيل لأخذ اللقاح في محطات المترو وأمام المساجد والكنائس، مضيفا أنه على المواطنين الحرص على تلقي اللقاح حفاظا على صحتهم.

واستطرد خالد مجاهد، نحن الآن في ذروة الموجة الرابعة لكن مقارنة بالموجة الأخيرة تعتبر نسب الإصابة أقل، موضحا أنه لم يرصد أي متحورات جديدة في حتى الآن.

المصرى اليوم

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