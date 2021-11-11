استشاري: زيادة الوزن تؤثر سلبًا على المناعة

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن الدهون تتوزع على كل أنحاء الجسم بصورة كبيرة، مشيرًا إلى أن مريض السمنة الذي ينخفض وزنه يقوم بارتداء حذاء أقل في المقاس.

وتابع «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن مريض السمنة يكون لديه شهوة كبيرة في تناول الطعام، وهذا بسبب أن هرمون الشبع لا يستطيع أن يصل إلى المخ، بسبب أن السعرات الحرارية الكبيرة ترفع نسبة السكر في الدم، وهذا يعطي إشارة في المخ بأن هناك جلوكوز بنسبة كبيرة في الجسم، فيقوم البنكرياس بإفراز كمية كبيرة من الأنسولين لكي تتعادل نسبة السكر، مما يؤدي إلى حجب هرمون الشبع عن المخ.

ولفت إلى أن زيادة إفراز الأنسولين تؤدي إلى الإصابة بالسكري والضغط وتؤثر بشكل سلبي على العين، وقد تؤدي إلى تأخر الإنجاب بسبب الإصابة بتكيس المبايض لدى السيدات، خلاف أنها تؤدي إلى نقص المناعة.