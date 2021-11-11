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"مكافحة المخدرات بنجران" تدشن معرض الفن التشكيلي للتوعية بأضرار المخدرات

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"مكافحة المخدرات بنجران" تدشن معرض الفن التشكيلي للتوعية بأضرار المخدرات "مكافحة المخدرات بنجران" تدشن معرض الفن التشكيلي للتوعية بأضرار المخدرات
"القرني": تضمن مجموعة من اللوحات التي تحمل رسائل ومضامين توعوية

دشنت مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة نجران، اليوم الخميس، معرض الفن التشكيلي للتوعية بأضرار المخدرات وذلك في صالة المغادرة بمطار نجران.

وتفصيلاً، أوضح مدير مديرية مكافحة المخدرات بنجران العميد محمد بن عبدالله القرني أن المعرض اشتمل على مجموعة من اللوحات الفنية تحمل رسائل ومضامين توعوية لخطورة تعاطي المخدرات، حيث شكل فيه الفنانون أبرز الرسومات الفنية الوطنية وقيم الانتماء والولاء وأبرز الجهود النوعية التي بذلت من قِبل ولاة أمرنا - أيدهم الله - كذلك ما يشكله الفن من علاقة وطيدة في النواحي والجوانب التوعوية والنفسية للإقلاع عن المخدرات وأثرها على المجتمعات والأوطان.

وأضاف "القرني" أن المديرية وضمن جهودها التوعوية والتثقيفية بأضرار المخدرات قدمت العديد من البرامج والمعارض الثابتة والمتنقلة بالشراكة مع الجهات الحكومية المختلفة بالمنطقة.

وتابع: تم عمل عدد من التصاميم الإعلامية وتم توزيع النشرات التوعوية والتثقيفية التي تبين أبرز جهود قيادتنا الرشيدة في التصدي للمخدرات، مؤكدًا أن المديرية مستمرة في هذا الجانب من خلال العديد من الفعاليّات التوعوية التي سوف تستمر في الأيام القادمة بحول الله تعالى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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