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وزير الدفاع الكويتي يدعو إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات

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وزير الدفاع الكويتي يدعو إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات وزير الدفاع الكويتي يدعو إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات

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دعا وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي الصباح، اليوم الخميس، إلى النأي بمناصب الحكم والإمارة عن الصراعات والالتزام بالدستور وآلياته.

وشدد في بيان بمناسبة الذكرى الـ59 لإقرار الدستور، على أن الدستور الكويتي صمام الأمان للدولة، معربا عن استغرابه من «بعض التصريحات عن منصب ولاية العهد وإقحامه في صراعات سياسية وإعلامية بصورة غير مسؤولة وفيها إساءة لأمير البلاد».

وأوضح وزير الدفاع أن الدستور الكويتي يمثل «علامة فارقة في مسيرة الكويت وشاهدا على انتقال الدولة إلى عهد حديث طوّر من طبيعة العلاقة بين الحاكم والشعب ونظم العلاقة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار يعزز من تكامل المؤسسات ويكفل تعاونها».

ويتألف دستور الكويت من 183 مادة موزعة على خمسة أبواب أولها عن الدولة ونظام الحكم والثاني عن المقومات الأساسية للمجتمع الكويتي والثالث عن الحقوق والواجبات العامة والرابع عن السلطات، فيما احتوى الخامس على نصوص الأحكام العامة والمؤقتة.

المصرى اليوم

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