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قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة الأسبق، إن أزمة السحابة السوداء التي عاشتها مصر لعقود اختفت تماماً. وأضاف الدكتور خالد فهمي، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الخميس، أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة يؤكد قوة الدولة ومكانتها إقليميا.

وأوضح أن المحميات الطبيعية في مصر تواجه تحديات كثيرة، لافتاً إلى أن أرض مصر متحف جيولوجي كبير لكنها تواجه تحديات في هذا الشأن. ولفت إلى أنه تولى وزارة البيئة، ومصر كانت في حالة إعادة بناء، حيث كانت هناك أصوات تنادي بعدم جدوى وزارة البيئة في سنوات سابقة.

وأكد وزير البيئة الأسبق، أن التنمية المستدامة لا تقتصر على البيئة فقط، بل تطال كل القطاعات، مشيراً إلى أنه لا يمكن فصل البيئة عن القطاعات الأخرى. وتابع: اقتراحاتي بخصوص الفحم قبل أعوام قوبلت بانتقادات شديدة.