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صدمة في ليفربول بعد إصابة ساديو ماني

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صدمة في ليفربول بعد إصابة ساديو ماني صدمة في ليفربول بعد إصابة ساديو ماني

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تعرض ساديو ماني لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، لإصابة قوية خلال مباراة منتخب بلاده أمام توجو في التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى مونديال 2022.

وخرج ماني من مباراة الجولة الخامسة لدور المجموعات، عند الدقيقة 27 حيث لم يتمكن من استكمال اللقاء.

وأشارت تقارير صحفية أن السنغالي صاحب الـ29 عام قد يغيب لمدة تترواح من 4 أسابيع إلى 6 وذلك بحسب استجابة اللاعب للجلسات الطبية.

ويستعد فريق ليفربول لخوض مباراة كلاسيكية ضد منافسه أرسنال، يوم السبت الموافق 20 نوفمبر، في الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب «أنفيلد» والتي قد تشهد غياب ساديو ماني بسبب الإصابة.

ويحتل الريدز المركز الرابع في جدول ترتيب البريميرليج بعدما حصد 22 نقطة من 11 مباراة لعبها حيث حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 4 لقاءات وتلقى هزيمة واحدة أمام وست هام بنتيجة 2-3.

وشارك ساديو ماني في مباريات الفريق الأحمر بالدوري المحلي وتمكن من تسجيل 6 أهداف ليأتي في المركز الثاني لقائمة هدافين ليفربول خلف الدولي المصري محمد صلاح.

المصرى اليوم

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