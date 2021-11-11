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وزير قطاع الأعمال : الإعلان عن شراكة جديدة لإنتاج السيارة الكهربائية في هذا التوقيت

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وزير قطاع الأعمال : الإعلان عن شراكة جديدة لإنتاج السيارة الكهربائية في هذا التوقيت وزير قطاع الأعمال : الإعلان عن شراكة جديدة لإنتاج السيارة الكهربائية في هذا التوقيت

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قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال، إن المفاوضات مع الجانب الصيني في تصنيع السيارات الكهربائية مرت بمرحلتين وتوقفت قبل وقت قصير من التوقيع النهائي.

وأكد الدكتور هشام توفيق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث القاهرة» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر فضائية «إم بي سي »، أن الجميع يشعر بالحزن بسبب توقف المفاوضات مع الصين، لافتًا إلى أنه خلال أيام سيتم الإعلان عن البدائل والموقف القانوني من الجانب الصيني.

وأضاف في حديثه أنهقبل منتصف نوفمبر الحالي سيتم الإعلان عن شراكة جديدة من خلال استشاري عالمي.

وذكر أن الجانب الصيني أصر على كانت لا تتناسب مع الشعب المصري، مؤكداً أن إنتاج السيارة الكهربائية لن يستغرق طويلا لأن البنية التحتية للتنفيذ تم إعدادها.

المصرى اليوم

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