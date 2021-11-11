خوان براون يصل القاهرة للاتفاق على تدريب الإسماعيلي

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وصل الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين تحت 17 عامًا إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، تمهيدًا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تمت اقالته بسبب سوء التتائج.

وسوف يعقد المدير الفني الأرجنتيني جلسة مع مسؤولي الدراويش برئاسة المهندس يحيي الكومي، مللاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه تدريب الفريق.

ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبل، تعاقده بشكل رسمي مع خوان براون، لمدة موسم.

ويعاني الإسماعيلي من النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري، حيث تعرض للهزيمة في أول 3 مباريات بالدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هجف وأخيرًا البنك الأهلي بهدف نظيف، وهو ما جعل مجلس الادارة الجديد يقرر إقالة الجهاز الفني.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على استاد الإسماعيليةـ في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.