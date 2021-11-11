أخبار عاجلة

خلال ساعات .. وزير الرياضة يفاجيء جماهير الزمالك بقرار صادم -
معاناة الأم بعد وفاة زوجها.. نجلاء بدر تتصدر محركات البحث بسبب «ويبقى الأثر» -
أيمن بهجت قمر لـ «ساويرس» «الفن مش حتة ريش وقعدة حلوة بس.. إحنا مش في الجونة» -
تعرف على أبرز الحاضرين في افتتاح مدينة الثقافة والفنون (صور) -
عاجل | الدمام تتصدر شكاوى العمال لحقوق الإنسان -
أشرف قاسم ينتقد أداء الزمالك أمام الإسماعيلي -
محافظ الجيزة يتفقد جهود شفط مياه الأمطار بالطرق والمحاور الرئيسية (فيديو) -
دروجبا: الحضري كان ممكن يلعب حتى 70 عامًا.. وكنت أتمنى أن أرى أبوتريكة في أوروبا -
«ركز مع فريقك وليس مع الأهلي».. رسالة نارية من تيجانا إلى كارتيرون -
إداري الزمالك: متفائل باستمرار بن شرقي ..وأبوجبل ملتزم بتعليمات كارتيرون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

خوان براون يصل القاهرة للاتفاق على تدريب الإسماعيلي

Print
خوان براون يصل القاهرة للاتفاق على تدريب الإسماعيلي خوان براون يصل القاهرة للاتفاق على تدريب الإسماعيلي

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وصل الأرجنتيني خوان براون، المدير الفني السابق لمنتخب الأرجنتين تحت 17 عامًا إلى القاهرة مساء اليوم الخميس، تمهيدًا لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، في الفترة المقبلة، خلفًا لطلعت يوسف، الذي تمت اقالته بسبب سوء التتائج.

وسوف يعقد المدير الفني الأرجنتيني جلسة مع مسؤولي الدراويش برئاسة المهندس يحيي الكومي، مللاتفاق على كافة التفاصيل الخاصة بتوليه تدريب الفريق.

ومن المنتظر أن يعلن الإسماعيلي خلال الساعات القليلة المقبل، تعاقده بشكل رسمي مع خوان براون، لمدة موسم.

ويعاني الإسماعيلي من النتائج السلبية منذ بداية الموسم الجاري، حيث تعرض للهزيمة في أول 3 مباريات بالدوري أمام الأهلي برباعية نظيفة وسيراميكا كليوباترا بهدفين مقابل هجف وأخيرًا البنك الأهلي بهدف نظيف، وهو ما جعل مجلس الادارة الجديد يقرر إقالة الجهاز الفني.

ويستعد الإسماعيلي لخوض مباراة ، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على استاد الإسماعيليةـ في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خلال ساعات .. وزير الرياضة يفاجيء جماهير الزمالك بقرار صادم

خلال ساعات .. وزير الرياضة يفاجيء جماهير الزمالك بقرار صادم

أشرف قاسم ينتقد أداء الزمالك أمام الإسماعيلي

أشرف قاسم ينتقد أداء الزمالك أمام الإسماعيلي

إداري الزمالك: متفائل باستمرار بن شرقي ..وأبوجبل ملتزم بتعليمات كارتيرون

إداري الزمالك: متفائل باستمرار بن شرقي ..وأبوجبل ملتزم بتعليمات كارتيرون

مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل «عصيان» أبوجبل في الزمالك ومغادرته جروب «واتس آب»

مجدي عبدالغني يكشف تفاصيل «عصيان» أبوجبل في الزمالك ومغادرته جروب «واتس آب»