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استشاري تغذية يوجه نصيحة لمرضى السمنة

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استشاري تغذية يوجه نصيحة لمرضى السمنة استشاري تغذية يوجه نصيحة لمرضى السمنة

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قال الدكتور خالد أحمد غزالي، استشاري التغذية العلاجية، إن مريض السمنة يجب أن يتابع مع الطبيب المختص لتحديد المواد الفعالة التي تخفض الوزن بصورة آمنة، مشيرًا إلى أن أخصائي التغذية يسأل مريض السمنة على وزنه وطوله وصحته، ومن خلال هذه البيانات يستطيع أن يصف الكورس المناسب.

وتابع «غزالي»، خلال لقائه مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج «حياتك صحتك»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، مساء الخميس، أن خفض الوزن في العمر الصغير أسهل من خفض الوزن في عمر متقدم، لأن الغدة الدرقية المسؤولة عن حرق لا تعمل بصورة كاملة مع تقدم العمر.

ولفت إلى أن هناك إمكانية لخفض الوزن بدون الشعور بحرمان من طعام معين، من خلال تناول بعض الأعشاب الطبيعية والألياف، مشيرًا إلى أن وصف هذه الأعشاب والألياف يختلف وفقًا لتمركز السمنة أو العمر.

المصرى اليوم

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