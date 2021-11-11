وديًا..الإسماعيلي يخسر أمام طلائع الجيش بهدف

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تعرض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاسماعيلي للخسارة أمام فريق طلائع الجيش، بهدف نظيف، في المباراة الودية التي اقيمت عصر اليوم الخميس، من استعدادات الفريقين لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

و شهدت المباراة طرد ثنائي الاسماعيلي أحمد أيمن ومحمود عبدالعاطي “دونجا”، مع احتساب ركلة جزاء للجيش.

وشهدت المواجهة حضور كلاً من حمادة المصري رئيس اللجنة الفنية، وأعضاء اللجنة محمود حسن وأشرف خضر.

و من المقرر أن يلتقي الاسماعيلي مع الجيش في ودية أخرى أيضًا غد الجمعة، وذلك بعد اتفاق الجهاز الفني للناديين، حتى يتسنى لهم رؤية ومشاهدة اكبر عدد من اللاعبين.

يذكر أن الاسماعيلي يستعد لخوض مباراة الزمالك، المقرر لها 19 نوفمبر الجاري، على ستاد الاسماعيلية، ضمن مباريات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.