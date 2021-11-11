«راموس» بطل مفاجأة سارة فى «باريس»

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زفَّ سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، مفاجأة سارة لفريقه الفرنسى، ومدربه ماوريسيو بوكيتينو. وذكرت صحيفة «لو باريزيان» أن راموس انتظم في المران الجماعى صباح الثلاثاء الماضى وذلك بعد تعافيه من آلام عضلية وإصابة في الركبة أبعدته لأشهر. أوضحت أن المدافع الإسبانى المخضرم شارك في المران رفقة اللاعبين الذين لم يتم ضمهم لمنتخبات بلادهم، مثل خوان بيرنات، ماورو إيكاردى، وأندير هيريرا. ولفتت إلى أن راموس شارك في مباراة مصغرة ضد اللاعبين الشباب بالفريق على هامش فقرات المران.

كما نشر اللاعب الإسبانى المخضرم مقطع فيديو عبر حسابه الرسمى على «إنستجرام»، وهو يؤدى تدريبات منفردة بالكرة تحت إشراف إخصائى التأهيل. كما أضافت «لو باريزيان»: «سيقوم راموس بمضاعفة الجلسات الجماعية في الأيام المقبلة حتى يتمكن من المشاركة في المباريات بنهاية نوفمبر الجارى». يُذكر أن راموس انضم إلى «بى إس جى» في صفقة انتقال حر صيف العام الجارى بعد انتهاء تعاقده مع ريال مدريد، ووقع عقدًا مع النادى الفرنسى يمتد حتى صيف 2023.

وزعمت تقارير فرنسية قبل أيام أن سان جيرمان يخطط لفسخ عقد راموس من طرف واحد، لعدم استفادة الفريق من خدماته حتى الآن، بالإضافة إلى أن الأطباء يتوقعون عدم قدرة اللاعب على استعادة حالته البدنية التي كان عليها مع ريال مدريد.

مبابى ونيمار يحتفلان بأحد أهداف باريس سان جيرمان

في سياق آخر، كشف رينيه راموس، شقيق سيرجيو راموس، مدافع باريس سان جيرمان، حقيقة ما تردد بشأن رغبة النادى الباريسى في فسخ عقد المدافع الدولى الإسبانى.

وانضم راموس إلى سان جيرمان في الميركاتو الصيفى الماضى، في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد، إلا أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة مع الفريق الباريسى حتى الآن بسبب الإصابة.

وقال شقيق راموس في تصريحات لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «سيرجيو سيلعب مع باريس سان جيرمان خلال أقرب وقت ممكن». وأكد: «لن يعتزل أو يفسخ عقده.. ليس هناك شك في مستقبل سيرجيو».

وانضم راموس إلى سان جيرمان في ميركاتو تاريخى، ضم إلى جواره ليونيل ميسى وجورجينيو فينالدوم وأشرف حكيمى وجيانلويجى دوناروما.

على صعيد مختلف، يفكر باريس سان جيرمان في التعاقد مع نجم جديد، تحسبًا لرحيل كيليان مبابى المحتمل عن حديقة الأمراء، بعد انتهاء عقده بنهاية الموسم الجارى.

وارتبط اسم مبابى بالانتقال إلى ريال مدريد الصيف المقبل، والذى حاول ضمه بالفعل في الأيام الأخيرة من الصيف الماضى، إلا أن سان جيرمان تمسك ببقائه.

وبحسب موقع «Le10Sport» الفرنسى، فإن ناصر الخليفى، رئيس سان جيرمان، يفكر جديًا في الخيارات التي يمكن أن تحل مكان مبابى.

وأضاف أن الخليفى يفكر في الانتقام من ريال مدريد الذي تحدث مع مبابى في الكثير من المناسبات، عن طريق محاولة التعاقد مع نجمه الأول كريم بنزيما، الصيف المقبل.

ومع ذلك، أشار الموقع إلى صعوبة تحقيق مخطط الخليفى، في ظل رغبة بنزيما نفسه استكمال تعاقده مع ريال مدريد، واللعب إلى جانب مبابى في سانتياجو برنابيو، بالإضافة إلى رفضه خيانة ناديه السابق ليون.