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رصد زوجين من عروس البحر المهددة بالانقراض في الغردقة

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رصد زوجين من عروس البحر المهددة بالانقراض في الغردقة رصد زوجين من عروس البحر المهددة بالانقراض في الغردقة

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بعد ساعات من رصد الحوت الأحدب أمام شواطئ مرسى علم، أعلن عدد من الغواصين بالغردقة، أنهم رصدوا زوجين من الكائن البحري الدوجونج «عروس البحر» المهدد بخطر الانقراض خلال رحلة بحرية بمنطقة مجاويش جنوب مدينة الغردقة.

تعد عروسة البحر أو الدوجونج Dugong أحد الثدييات البحرية المهددة بالانقراض والنوع الوحيد منها الذي يتغذى على الحشائش البحرية. يتواجد بمناطق البحر الأحمر الذي يتعرض لمخاطر بشرية تؤدي إلى تناقص أعداده بكثرة. هناك العديد من الرحلات والمشاريع السياحية بمناطق تواجد عروسة البحر والبعض منها يعتمد عليها من خلال السياحة البيئية لمشاهدتها في بيئاتها الطبيعية.

المصرى اليوم

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