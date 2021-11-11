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تدريب دفعة جديدة من خدام السودان بـ«1000 معلم كنسي»

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تدريب دفعة جديدة من خدام السودان بـ«1000 معلم كنسي» تدريب دفعة جديدة من خدام السودان بـ«1000 معلم كنسي»

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ينظم برنامج قداسة البابا تواضروس الثاني لتطوير التعليم الكنسي (تدريب 1000 معلم كنسي) دورة جديدة لعدد من الخدام السودانيين المقيمين بالقاهرة، والذين يخدمون أبناء الجالية السودانية في .

ويتدرب حوالي 30 من الخدام يوم الأحد من كل أسبوع على المستوى الأول من مشروع «1000 معلم كنسي»، البرنامج التدريبي الذي يحمل اسم «تراث كنيستنا روح وحياة» ويهدف إلى تطوير التعليم الكنسي من خلال الجمع بين التأصيل والمعاصرة بما يجعل التعليم يتناسب مع تحديات العصر ويجعله أكثر فاعلية وتأثيرًا .

ويتبناه قداسة البابا تواضروس الثاني واختار آية سفر المراثي «جَدِّدْ أَيَّامَنَا كَالْقَدِيمِ» (مرا ٥: ٢١) شعارًا له.

المصرى اليوم

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