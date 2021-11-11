مجدى صابر رئيس دار الأوبرا: تكلفة الحفلات ضخمة جدًا.. وسعر تذكرتنا «ثلث» الحفلات الخارجية (حوار)

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تتواصل فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان الموسيقى العربية بين القاهرة والإسكندرية ودمنهور.

وكشف الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، عن أن مشاركة هذا العدد من المطربين خلال أسبوعين فقط تعد صعبة. وقال رئيس دار الأوبرا فى حوار لـ«المصرى اليوم» أن إدارة المهرجان بذلت جهدا كبيرا لتكون ليالى المهرجان 15 وعدم الاكتفاء بـ 10 ليالٍ فقط، كما كشف عن أن جميع المطربين وافقوا على بث حفلاتهم، إلا أن بعضهم طلب مشاهدة الحفل والتأكد من جودة الصوت، لافتا أن نقل الحفلات على الهواء مباشرة عبر الفضائيات التابعة لـ«المتحدة» جاء لتحقيق العدالة الثقافية، وبعضها تم تسجيله ثم عرضه.

وأوضح أن عددا كبيرا من الحفلات شهد إقبالا جماهيريا من قبل بدء المهرجان، ومنهم مدحت صالح، وائل جسار، أصالة، هانى شاكر، على الحجار، عمر خيرت، صابر الرباعى، ماجدة الرومى، وزاد التفاعل على الحفلات عبر موقع الحجز الإلكترونى مع انطلاق المهرجان.. وإلى نص الحوار:

المصري اليوم تحاور «الدكتور مجدى صابر» رئيس دار الأوبرا

■ لنبدأ من التحضير للدورة الـ 30 لمهرجان الموسيقى العربية والمختلف فيها من وجهة نظرك.

- بحثنا على مدار 6 شهور عملا أن تخرج الدورة الـ 30 بشكل مميز ومختلف، ومجموعة العمل وعلى رأسها جيهان مرسى مدير المهرجان واللجنة العلمية والفنية كانوا على قدر المسؤولية وقدموا أفكارا مميزة، كانت أولاها أن تتكون ليالى المهرجان من 15 ليلة وعدم الاكتفاء بـ 10 أيام فقط، بمشاركة نجوم كبار ومميزين فى القاهرة ودمنهور، وفى الإسكندرية نقلنا الحفلات إلى مكتبة الإسكندرية بدلا من مسرح سيد درويش لأول مرة حتى نتمكن من استقبال عدد جماهير أكبر، وبالتالى يشارك نجوم ومطربون كبار فى تلك الحفلات بالإسكندرية، وغنى هناك على الحجار ومدحت صالح وصابر الرباعى وعفاف راضى ومروان خورى. الدورة الـ 30 من عمر المهرجان شارك فيها عدة فرق موسيقية.. وللمرة الثانية تقدم العروض على مسرح النافورة مع تجهيز ديكورات جديدة على أعلى مستوى، وهناك إقبال جماهيرى كبير على حفلات المهرجان، وحققنا أرقاما جيدة من بيع التذاكر.

■ أين كان التحدى الأكبر فى المهرجان هذا العام؟

- دائمًا نواجه فكرة التنسيق بين موعد المهرجان وارتباطات الفنانين المشاركين فيه، من الصعب استقطاب هذا الكم من المطربين فى أسبوعين محددين، ودون ذلك أصبحت لدينا خبرة كبيرة وكل الطاقم المشارك فى إدارة المهرجان فى التعامل مع كل الأمور والظروف المحيطة.

سميرة سعيد

■ البعض يشكو من ارتفاع أسعار التذاكر لدرجة أن بعض الحفلات وصل سعر التذكرة فيه لـ 2020 جنيها.. لماذا؟

- مقارنة بأسعار التذاكر للحفلات خارج الأوبرا، سوف يعلم المتلقى أن هذا السعر للتذكرة هو ما يعادل ثلث قيمة التذكرة خارجها، وحفل الفنانة ماجدة الرومى خارج مهرجان الموسيقى 6 آلاف جنيه، تكلفة الحفلات ضخمة جدًا وبالتالى ارتفاع أسعار التذاكر مهم لتوفير جزء من تكلفتها، مع الحفاظ على الدعم للحفلات والمهرجان، هذه سمة العصر، مشاركة نجوم كبار مثل ماجدة الرومى أو أصالة أو مدحت صالح أو هانى شاكر من الصعب أن يكون بأجر رمزى وتكلفة رمزية، ونحقق العدالة الثقافية ببث بعض الحفلات على الهواء مباشرة عبر القنوات الفضائية التابعة للمتحدة للخدمات الإعلامية، وبعضها يتم تسجيله ثم عرضه.. وننظم كذلك مهرجان القلعة بأسعار بسيطة جدًا 20 جنيها للتذكرة.

■ ماذا عن تفاصيل بروتوكول التعاون مع «المتحدة» وأوجه استفادة الأوبرا منه؟

- البروتوكول يخص المهرجان، ومستمر فى بعض الحفلات على مدار العام، وعقد الرعاية يقترب من 5 ملاين جنيه، وهو دخل مميز ساعدنا كثيرًا فى الدورة الـ 30 من عمر المهرجان.

ماجدة الرومى

■ أى من حفلات المهرجان شهد الإقبال الجماهيرى الأكبر؟

- عدد كبير من الحفلات، منها مدحت صالح، وائل جسار، أصالة، هانى شاكر، على الحجار، عمر خيرت، صابر الرباعى، ماجدة الرومى، فى بداية المهرجان يكون هناك إقبال على الحفلات الأولى، ومع مرور ليالى المهرجان تتم زيادة التفاعل على الحفلات عبر موقع الحجز الإلكترونى.

■ بعض الحفلات تكون محجوزة بالكامل عبر الموقع الإلكترونى، ومع انطلاق الحفل كنت ألاحظ وجود أماكن فارغة.. لماذا؟

- هناك بعض الأماكن فى المسرح لا نقوم بتسويقها وبيعها، لأن الرؤية فيها غير جيدة ويشكو منها الجمهور، وتكون موجودة على الخريطة ولا يتم بيعها، وهو خطأ تداركناه من العام الماضى بعد ملاحظة كم الشكاوى من بعض المقاعد بسبب الرؤية غير الواضحة.

جانب من حفلات المهرجان

■ تم تخصيص مقاعد vip.. ماذا عنها؟

- لم نقدم على ذلك، كل ما فى الأمر أن هناك مجموعة مقاعد تجلس فيها إدارة الأوبرا ومجموعة العمل الخاصة بالمهرجان، لأنها منطقة خارج المسرح، ليس وسط الجمهور، معظم الجمهور الـ vip يبحث عن الجلوس فى أول صف.

■ لماذا لا يتم تنظيم مؤتمر صحفى لكل النجوم المشاركين فى المهرجان؟

- ذلك يتم بالتنسيق مع المطربين، والتعاقد معهم يكون على تسجيل لقاءات لمدة 15 دقيقة فقط، وأجر معظم المطربين يكون أقل مما يتقاضونه فى أى حفلات خارج الأوبرا، وبالتالى لا نريد أن نثقل عليهم، ومعظم المطربين يتقاضون نصف أجورهم، تقديرًا للغناء فى هذا المهرجان العريق، والبعض الآخر يحصل على أجره الفعلى دون التهاون فيه.

■ بعض حفلات المهرجان لا يتم بثها على الهواء.. لماذا؟

- يكون ذلك بطلب شخصى من المطرب نفسه، بأن يقوم بمشاهدة الحفل وجودة الصوت والصورة، لكن كل المطربين فى الدورة الـ 30 وافقوا على بث حفلاتهم.

■ هل يتم إعادة تسويق حفلات المهرجان فيما بعد لتحقيق مكاسب للأوبرا من إعادة البيع؟

- يكون ذلك من خلال «المتحدة للخدمات الإعلامية»، وفق البروتوكول، والعقد ينص على ذلك، ولدينا نسخ من الحفلات بمكتبة الأوبرا، وتتم إذاعة بعض الحفلات على قناة وزارة الثقافة على يوتيوب بجودة وتصوير ممتازين جدًا.

مدحت صالح

■ لماذا كان الاعتماد على تنظيم الحفلات بمسرح النافورة وعدم تنظيمها داخل المسرح الكبير؟

- نحضّر لعروض ضخمة على خشبة المسرح الكبير بعد المهرجان لفرق من الأوبرا، وبمشاركة فرق أجنبية أيضًا، وسيتم تأجيل تنظيم أى حفلات على مسرح النافورة فى الشتاء لمدة 3 شهور.. وكانت رؤيتنا أنه الأنسب حاليًا، لأنه مكان مفتوح فى ظل انتشار فيروس كورونا.

■ كيف كانت نسبة حجز التذاكر مقارنة بالسنوات الماضية؟

- بالتأكيد حققنا عددا أكبر فى حجز التذاكر بنسبة تتجاوز الـ 50%، وحققنا فارق إيراد كبيرا، وحتى الآن تم تسويق تذاكر أكبر من العام الماضى 3 مرات، ففى 2021 مقابل بيع التذاكر 4.5 مليون، وفى 2022 سنصل تقريبًا لـ 12 مليون جنيه، ويتبقى تقريبًا من 10:15% من الحفلات المقبلة نتمنى تسويقها بالكامل.

■ هذا يضمن ميزانية جيدة لمهرجان الموسيقى العربية.. ماذا عن نسبة استيعاب مسرح النافورة؟

- تجاوزنا تقريبًا 15 مليونًا دخلًا للمهرجان هذا العام، وساعدنا كثيرًا فى التعاقد مع نجوم ومطربين كبار، أما مسرح النافورة فنسبة استيعابه تقريبًا 1450 مقعدا، مع تحقق التباعد بين المقاعد.

■ هل يساهم هذا العدد من المقاعد فى تغطية تكلفة الحفلات؟

- لا نبحث وراء تغطية التكلفة بنسبة 100%.

■ ماذا عن أبرز القرارات التى حرصت على تنفيذها هذا العام بالمهرجان؟

- كان هناك تشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية بشكل عام فى المهرجان، التنظيم كان فيه تدقيق بشكل كبير، نظمنا مداخل المسرح حتى نضمن عدم تسلل أى شخص لخشبة المسرح دون تذكرة، وتم منع ذلك نهائيًا، وتمت إعادة ترتيب مقاعد المسرح بشكل محترف، وتوزيع الأدوار كان محددا جدًا فى المهرجان.

مروان خورى

■ كيف تساهم وزيرة الثقافة د. إيناس عبدالدايم فى دعم المهرجان؟

- صراحة د. إيناس تعتبر إحدى الركائز الرئيسية فى إعداد المهرجان، تبدى ملاحظاتها وتساعدنا فى حل المشاكل، وتتواصل بشكل شخصى مع المطربين فى حال وجود أى مشكلة، ويتم تجاوزها على الفور.. أشكرها على دعمها الكبير للأوبرا والمهرجان، وكذلك جيهان مرسى مدير المهرجان «بتصعب عليا» من المجهود الذى تبذله وكم الضغوط عليها، وكذلك محمد منير مدير إدارة الإعلام يبذل مجهودًا كبيرًا جدًا، وحمادة السعيد مدير إدارة الاستقبال، وكل الفنيين والعاملين فى الأوبرا فى القاهرة ودمنهور والإسكندرية، والمهندس محمود حجاج مهندس الديكور والمسرح والمهندس محمد الغرباوى.

■ البعض يطالب باستمرار تلك الحفلات الجماهيرية على مدار العام.

- يحدث ذلك بالفعل على كافة مسارح الأوبرا، وفى 2022 سننظم 1300 حفل موسيقى عربية، أوبرا، باليه، ولمطربين كبار.

■ ماذا عن حفلات مركز تنمية المواهب فى الدورة الـ 30 للمهرجان؟

- استحدثنا حفلات يومية لتقديم ودعم مواهب مركز تنمية المواهب على خشبة مسرح خارجى لكل الجماهير، بمشاركة مركز تنمية المواهب، كورال أطفال الأوبرا، وبمشاركة فرقة بورسعيد للموسيقى والغناء يقدمون حفلات أيام 11 و15 نوفمبر.

■ هل تمت الاستعانة ببعض أجهزة الصوت من خارج الأوبرا؟

- استعنا فقط بمهندس الصوت عاصم السيد، بطلب من المطربين أنفسهم.

■ متى نستمع لشيرين عبدالوهاب وآمال ماهر فى مهرجان الموسيقى؟

- نتمنى ذلك بدون شك، أصوات رائعة.

■ كيف ترى الشراكة والتعاون بين الأوبرا ومعظم الدول العربية؟

- ظاهرة إيجابية جدًا، وهم دائمًا يحاولون الاستفادة من الخبرات الموجودة داخل هذا الصرح العظيم، وشارك مؤخرًا أوركسترا القاهرة السيمفونى، قدم حفلا بالأردن بمناسبة مئوية المملكة، وشاركت فرقة الباليه فى «إكسبو دبى»، وفرقنا تجول الدول العربية، وفرقة الموسيقى العربية قدمت حفلين بموسم الرياض بحضور 18 ألف مشاهد فى كل حفل.