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مبعوث التغير المناخى الإماراتى يهنئ وزيرة البيئة على استضافة لمؤتمر المناخ القادم COP27

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مبعوث التغير المناخى الإماراتى يهنئ وزيرة البيئة على استضافة مصر لمؤتمر المناخ القادم COP27 مبعوث التغير المناخى الإماراتى يهنئ وزيرة البيئة على استضافة لمؤتمر المناخ القادم COP27

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تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التهنئة من الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص للتغير المناخى الإماراتى بالجناح المصري في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، وذلك لتولي استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي القادم لعام ٢٠٢٠ COP27.

وشكرت فؤاد المبعوث الإماراتي على دعم دولة الإمارات لمصر في استضافة المؤتمر القادم للمناخ COP27 بشرم الشيخ، والتأكيد على التعاون المشترك لإنجاحه وطرح شواغل الدول الأفريقية، ودعم مصر لدولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 لعام ٢٠٢٣.

المصرى اليوم

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