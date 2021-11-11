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تلقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة التهنئة من الدكتور سلطان أحمد الجابر المبعوث الخاص للتغير المناخى الإماراتى بالجناح المصري في مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ بجلاسكو COP26، وذلك لتولي مصر استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي القادم لعام ٢٠٢٠ COP27.

وشكرت فؤاد المبعوث الإماراتي على دعم دولة الإمارات لمصر في استضافة المؤتمر القادم للمناخ COP27 بشرم الشيخ، والتأكيد على التعاون المشترك لإنجاحه وطرح شواغل الدول الأفريقية، ودعم مصر لدولة الإمارات لاستضافة مؤتمر المناخ COP28 لعام ٢٠٢٣.