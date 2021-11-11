«الإحصاء»: 11.2 مليار جنيه قيمة مستحقات «كرامة».. و1.2 مليون مستفيد عام 2020

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أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، عن زيادة قيـــمة المبالــغ المـنصرفــة مـن برنامج كـرامـة 11.2 مـلـيـار جنيــه عام 2020، مـقـابل 2.5 مليار جنيه عــام 2019 بزيادة 357.9٪.

وبـلـغ عــدد الحــالات المستـفيدة 1.2 مـلـيــون حــالــة عــام 2020، مـقـابــل 779.3 ألف حـالـة عــام 2019 بزيادة بلغت 58.9٪.

وقال الجهاز إن هذه الزيادة ترجع إلى تحويل بعض الحالات من المعاشات والمساعدات إلى برنامج كــرامــة.

وأوضح الجهاز، من خلال تقرير له، أن قيـمة المبالـغ المنصرفــة مـن برنامج تكافــل بلغت 45.7 ملـيار جنيـه عــام 2020، مـقــابـل 9.8 مـليار جنيه عــام 2019، بـزيــادة بلغت 365.9٪، وبــلـغ عــدد الأسر المستـفيدة 2.2 مليون عام 2020، مقابل 1.7 مليون حـالـة عــام 2019 بزيادة بلغت 28.3٪.

كما بلغـت قيمة المبالغ المنصرفة من المعاشات والمساعدات 3.4 مليار جنيه عام 2020/2019، مقابل 5.8 مـليار جـنيـه عام 2019/2018 بانخفاض بلغ 42.3٪، وبـلـغ عـدد الـحـالات المستفيـدة 474 ألف حالــة عــام 2020/2019، مقابل 1.3 مليون عام 2019/2018 بانخفاض بـلـــغ 63.1 ٪، ويرجع ذلك الانخفاض إلى دمج بعض الحالات لبرنامج كرامة.

وأوضح الجهاز أن إجمالى قيمة المعاشات بلغ 116.1 مليار جنيه عام 2019/ 2020، مقـابل 85.5 مليار جنيـه عـام 2019/2018 بزيادة بلغت 35.8 ٪. وبلغ عدد الحالات المستفيـدة 3.9 مليون حالة عام 2019 / 2020، مقابل 3.7 مليون حالة عام 2018/ 2019 بزيادة بلغت 3.8 ٪.

وبـلــغت قيـمـة المبـالـغ المنصرفـة من معاشات الهيـئة القومية للتأمين الاجتمـاعى على المنتفعين 7.8 مــليـار جـنـيـه عام 2020/2019، مقابل 6.1 مـليـار جــنيـه عام 2019/2018 بـزيادة بـلـغـت 29.4 % وبـلغ عـدد الحـالات المــستـفـيـدة من معاشات الهيئة القومية للتأمين الاجتمـاعى 5 ملايين حالـة عــام 2019 /2020 مـقابـل 3.4 ملــيون حــالــة عــــام 2019/2018 بــزيــادة بــلــغـت 47.7%

وبلغـت قيمـة المعاشـات المنصرفة للأرامل بالقطاعين العام والخاص 2.1 مليار جنيه عام 2020، مقابــل 1.7 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 24.7 %.

وبـلغ عـــدد الحــالات المـستفـيـدة للأرامل 2.1 مليـون حالـة عــام 2020، مـقابـل 1.9 ملـيون حالة عــام 2019 بزيادة بلغت 6.3 %.

وبـلغــت قيـمـة المعاشات للعاملين بالقطاعين الـعـام والـخـاص 6.9 مـليار جنيـه عام 2020، مقابل 5.3 مليار جنيه عام 2019 بزيادة بلغت 29.8 %.

وأشار الجهاز إلى أن عـــدد الحــالات المستـفيــدة بلغ 2.6 مــلـيـون حــالــة عام 2020، وهو نفس العدد للعام السابق، فيما بـلغـت قيـمة المعاشات المنـصرفة للعاملين لدى أنفسهم 881 مليون جنيــه عـــام 2020، مـقابل 708 ملايين جـــنيه عام 2019 بزيادة بلغت 24.4%.

وبــلــغ عـــدد الحــالات المسـتـفيدة 860.2 ألـف حالـة عــام 2020، مـقابـل 784 ألــف حــالــة عــام 2019 بزيادة بلغت 9.7 %.

وأشار الجهاز إلى أن عـدد الجمعيات الأهلية المعــانة بلغ 3516 جمعية عام 2020، مقابل 3226 عام 2019 بزيادة بلغت 9%.

وبــلـغ عــدد الأعضاء المشـتركين 409.6 ألـف مـشـترك عــام 2020، مــقابـل 459.3 ألــف مـشـــترك عــــام 2019 بـانـخـفـاض بـلـغ 10.8 %.