نجلاء بدر تعلن موعد عرض حكاية ويبقى الأثر والقناة الناقلة

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تنتظر الفنانة نجلاء بدر عرض حكاية «ويبقى الأثر» بدءًا من السبت المقبل، في الموسم الثاني من مسلسل «إلا أنا»، من السبت إلى الأربعاء الساعة 8 مساءً على dmc والساعة 11 مساءً على dmc دراما.

«ويبقى الأثر» يشارك في بطولته إلى جانب نجلاء الفنان لطفي لبيب وإيناس كامل، رانيا منصور، مصطفى درويش، محمد التاجي، وهو من تأليف أمانى التونسى، واخراج أحمد يسرى.

يدور حكاية «ويبقي الأثر» من مسلسل «إلا أنا» في إطار فكرة الأثر السلبى والإيجابى الذي يتركه الأشخاص لدى بعضهم، وكذلك فكرة الأمان بالنسبة للأسرة وكيفية تأمين مستقبل أولادهم من خلال التعليم.