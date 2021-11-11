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أول تطبيق لـ«الفصل بغير الطريق التأديبي» داخل القضاء .. قرار من الرئيس

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أول تطبيق لـ«الفصل بغير الطريق التأديبي» داخل القضاء .. قرار من الرئيس السيسي أول تطبيق لـ«الفصل بغير الطريق التأديبي» داخل القضاء .. قرار من الرئيس

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في أول تطبيق لقانون فصل الموظفين بغير الطريق التأديبي داخل الهيئات القضائية، والذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح ، قبل 3 أشهر بعدما انتهي مجلس النواب من إقراره، نشرت اليوم الجريدة الرسمية في عددها الصادر صباح اليوم قرارا الرئيس بفصل معاوناً بالنيابة العامة من عمله، ونص القرار على أنه فصلا بغير الطريق التأديبي، ليكون القرار بذلك.


ونص القرار المنشور بالجريدة الرسمية على «فصل أحمد يوسف محمد على، معاون النيابة بالنيابة العامة من عمله بغير الطريق التأديبى». ليسري العمل بالقرار في اليوم التالي من نشره بالجريدة الرسمية.


تجدر الإشارة إلى أن قانون الفصل بغير الطريق التأديبي نصت المادة 1 مكرر منه على «أنه لا يجوز فصل العاملين بالجهات التي يسري عليها القانون بغير الطريق التأديبي، إلا في حالة الإخلال الجسيم بمرفق عام بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية أو إذا قامت بشأنه قرائن جدية على ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد وسلامتها، ويُعد إدراج العامل على قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين قرينة جدية أو إذا فقد الثقة والاعتبار أو فقد سببا أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها، وذلك عدا الأسباب الصحية».

المصرى اليوم

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